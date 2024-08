Morsello: “Bene il Comitato organizzatore della Fiera di Strasatti, ma politica assente”

Si conclude la 72ª Fiera Meccanico Agricola di Strasatti e un cittadino molto attivo nel versante sud della Città di Marsala, Martino Morsello del Movimento dei Forconi, si lancia in alcune considerazioni:

“Grande la partecipazione degli espositori del settore agricolo; migliaia di visitatori e grande partecipazione di cittadini strasattensi, molto legati alla tradizione. Le serate sono state molto apprezzate anche se le polemiche non sono mancate… una fra tante la chiusura con ingabbiamento fatto per la serata clou della Tatangelo; 35 mila euro circa il costo e tanti commenti negativi. Tutto sommato è andata bene. Grandi assenti sul palco i nostri consiglieri comunali, Elia Martinico e Antonio Vinci. Il sindaco Grillo giustificato per il lutto subito. In compenso la presenza e la partecipazione dell’on. Stefano Pellegrino è stata molto attiva. Forse perché nel bilancio della regione ogni onorevole ha circa 600 mila euro a disposizione per piccoli interventi di carattere elettorale e si confida in un congruo intervento? Dall’esterno si può stimare che per organizzare tale evento si possano avere speso 50 mila euro e un intervento massiccio di contributi serve per chiudere il bilancio in positivo. Non sono poi mancati i convegni di grande spessore sull’agricoltura, ma ahimè poca la presenza degli agricoltori, stanchi di sentire una classe politica dedita a farsi i… c….i loro. Il comitato è da elogiare, ma la differenza l’ha fatta la componente femminile per grinta ed eleganza. Bravi ragazzi alla prossima.



Martino Morsello ex Presidente della Fiera Strasatti