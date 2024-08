Meteo, punte di 35 gradi in Sicilia e qualche temporale interno. E’ preallerta incendi

La pressione è moderata sulla regione siciliana. La giornata di lunedì 5 agosto sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime raggiungono i 35 gradi, valori notturni tropicali sulle coste. Venti da nord. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature comprese tra i 31 ed i 35 gradi. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 35 a Catania, 32 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 35 a Siracusa, 31 a Trapani. In Sicilia però attesi anche temporali nelle parti interne. Un nubifragio già nelle scorse ore ha colpito Enna. Secondo il bollettino della Protezione Civile oggi un’altra giornata calda e di preallerta incendi in tutta la Sicilia.