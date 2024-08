A Erice torna “Agosto al Cinema” in Piazzetta San Giuliano

Il Comune di Erice annuncia il ritorno della tanto attesa rassegna cinematografica all’aperto “Agosto al Cinema”, fiore all’occhiello del programma Erice Estate 2024. Dal 5 agosto al 2 settembre, piazzetta San Giuliano si trasformerà in un incantevole cinema sotto le stelle, regalando ai residenti e ai visitatori un variegato cartellone con dieci serate di grande cinema. Quest’anno, la rassegna propone un viaggio attraverso il mondo della settima arte, con una selezione accurata di film che spaziano dalle commedie, ai musical e ai thriller. Il programma, pensato per soddisfare i gusti di un pubblico variegato, include sia classici che successi recenti, tutti proiettati a partire dalle 21.15. Gli appassionati di cinema potranno godersi pellicole come “La signora Harris va a Parigi” il 5 agosto, “L’ultima notte di Amore” l’8 agosto e “Siccità” l’11 agosto ed ancora la magia di “Moulin Rouge” il 14 agosto. Film come “Scordato” il 20 agosto e l’intramontabile “The Truman Show” il 21 agosto. “Grazie ragazzi” il 23 agosto, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” il 26 agosto, “Ticket to Paradise” il 29 agosto e “Quando” il 2 settembre promettono di emozionare e far riflettere.

Il sindaco di Erice Daniela Toscano afferma: “Agosto al Cinema non è solo un’opportunità per godere di ottimi film, ma rappresenta anche un modo speciale per vivere le serate estive nel cuore del nostro borgo. Questa iniziativa ci permette di valorizzare un luogo di Erice, trasformando la piazzetta San Giuliano in un salotto culturale a cielo aperto”. “Con questa rassegna, desideriamo offrire un’esperienza cinematografica unica nel suo genere,” dichiara il dirigente del settore Cultura del Comune di Erice Salvatore Denaro. “La varietà dei film selezionati riflette il nostro impegno nel voler accontentare tutti, dai più giovani agli appassionati di cinema d’autore, creando al contempo un’occasione di incontro e condivisione per la nostra comunità”.

“L’edizione 2024 di “Agosto al Cinema” si arricchisce con una deliziosa novità pensata per i più piccoli e le loro famiglie. Il Teatro Gebel Hamed diventerà il regno dell’intrattenimento, ospitando alle 17:30 una serie di spettacoli e proiezioni per il giovane pubblico”, così conclude Rossella Cosentino, assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice. Si inizia il 6 agosto con “Magico Mister Mu”, uno spettacolo che fonde teatro e magia, portato in scena da Emilio Ajovalasit di Teatro Atlante. Il 10 agosto, i bambini verranno trasportati nel mondo fantastico di “Maleficent 2: Signora del Male”.

L’azione e il divertimento non mancheranno il 12 agosto con “Sonic il film”, perfetto per una serata di risate in famiglia. Il 20 agosto, l’amatissimo “Coco” porterà sullo schermo colori, musica e emozioni.

Il 22 agosto, il palco si animerà con “La Sfida – un duello tra musica e magia”, uno spettacolo che vedrà Emilio Ajovalasit e Salvo Compagno del Teatro Atlante sfidarsi in un mix esplosivo di note e illusioni.

Infine, il 29 agosto, la magia Disney avvolgerà il teatro con “Frozen II”, per concludere in bellezza questo mese dedicato alla fantasia e al divertimento per i più piccoli. L’ingresso a tutti gli eventi, sia per le proiezioni serali che per gli spettacoli pomeridiani, è gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia vivamente di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarsi un posto.

La rassegna Erice Estate 2024 è organizzata dal Comune di Erice in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, Fondazione Ettore Majorana, Funierice,Vivere Erice, Amici della Musica di Palermo, Mema (Mediterranean Music Association), Associazione Strada del Vino Erice DOC, Associazione Moica.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile visitare il sito www.comune.erice.tp.it, i profili social Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Erice.