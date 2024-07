Marsala: il Comune perde il geometra Bernardo Giacalone

È deceduto oggi il geometra Bernardo Giacalone, già tecnico del Comune di Marsala. Giacalone, che era andato in pensione da poco, lascia la moglie e il figlio. Si era occupato per diverso tempo di abusivismo edilizio mentre a livello hobbistico coltivava la passione per la filatelia che ha trasmesso al figlio.

Cordoglio per la morte di Bernardo Giacalone viene espressa dal Sindaco Massimo Grillo, dal suo vice Giacomo Tumbarello per anni suo stimato collega d’ufficio e dal Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano.