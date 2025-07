Estate in blu: Torre Lines salpa con la nuova MN Zaffiro verso le Egadi

Con 325 posti e un servizio potenziato, debutta la nuova ammiraglia della compagnia trapanese. Inaugurazione il 6 luglio a Trapani.

Con l’inizio dell’estate, Torre Lines alza il sipario sulla nuova MN Zaffiro, la motonave da 325 posti pronta a rafforzare i collegamenti marittimi tra Trapani, Favignana e Marettimo, tratte strategiche per residenti, pendolari e turisti.

La compagnia, da anni punto di riferimento per la mobilità verso le Isole Egadi, rilancia così il proprio impegno per un servizio ancora più affidabile e capillare, in risposta all’incremento di presenze previsto per l’alta stagione.

Operativa da luglio fino alla metà di settembre, la Zaffiro garantirà collegamenti giornalieri con i seguenti orari:

• Trapani → Favignana → Marettimo: partenza alle 08:45

• Marettimo → Favignana → Trapani: partenza alle 15:30

• Favignana → Marettimo: partenza alle 09:45

• Marettimo → Favignana: partenza alle 15:30

Agevolazioni confermate per residenti, lavoratori e proprietari di immobili sulle isole, segno dell’attenzione che Torre Lines continua a riservare a chi le Egadi le vive tutto l’anno, e non solo d’estate.

Il battesimo ufficiale della Zaffiro è fissato per sabato 6 luglio 2025, con un evento inaugurale aperto al pubblico presso la Banchina Marinella, Box 03 a Trapani, dalle 19:00 alle 21:00. Un’occasione per visitare l’imbarcazione, incontrare l’equipaggio e brindare insieme a una stagione che si preannuncia all’insegna della connettività e dell’ospitalità.