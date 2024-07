A Tre Fontane spiagge sempre più pulite

Ha preso il via il primo intervento di pulizia straordinaria e di bonifica dell’arenile di Tre Fontane disposto, come ogni anno, dall’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, al fine di consentire la piena fruibilità della frazione a cittadini e turisti per l’intera durata della stagione estiva. L’intervento, che interesserà con continuità la frazione balneare per l’intera stagione, si alternerà tra il lato Est e quello Ovest e sarà eseguito mediante l’impiego di personale e di mezzi meccanici.