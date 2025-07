Festa dei Mari, l’estate è iniziata in grande nella baia di Cornino

Baia Cornino, a Custonaci, si è trasformata nella Lloret de Mar siciliana e l’inaugurazione della terza edizione della Festa dei Mari ha scritto una bella pagina per l’intrattenimento. Migliaia di persone hanno invaso la costa custonacese per assistere a uno spettacolo senza precedenti: un tramonto mediterraneo che si è fuso con i beat più contemporanei, creando un’atmosfera che ha fatto ballare fino a notte fonda. La cerimonia di apertura: istituzioni, benessere e visione – L’evento è iniziato con la cerimonia ufficiale di inaugurazione del “Villaggio dei Mari”, un momento che ha visto protagonisti il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, gli ideatori Alberto Santoro e Paolo Piazza dell’azienda “Tesori dei Mari”, e il dirigente generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Giovanni Cucchiara. A coordinare l’appuntamento, Vanessa Galipoli nella sua veste di direzione artistica, che ha saputo coniugare il protocollo istituzionale con l’energia della festa che stava per iniziare.

Prima dell’esplosione musicale, l’incontro con Elio Naso e la lezione di Calisthenics con Right Energy ET Club hanno scaldato il pubblico in Piazza Leonardo Da Vinci. Quando una baia diventa un dancefloor mediterraneo – A dare il via alla parte musicale dell’appuntamento, i trapanesi SimonteRizzo, che hanno offerto un assaggio della loro musica e che li porterà quest’estate a debuttare nelle Baleari. Un ponte ideale tra la Sicilia e Ibiza, a dimostrazione che l’isola sa produrre talenti capaci di conquistare le scene europee. “Da Trapani alle Baleari passando per Cornino“, ha scherzato uno dei due artisti, “la musica non ha confini quando nasce dal cuore del Mediterraneo”.

La magia è esplosa quando i DJ palermitani A-Clark e Vinny hanno preso possesso della consolle vista mare. I loro remix italiani in chiave afro-house – che hanno conquistato TikTok con milioni di visualizzazioni – hanno trovato la dimensione perfetta sotto il cielo stellato. Mango, Ricchi e Poveri, Loretta Goggi, Gemelli DiVersi: classici della musica italiana reinventati con sonorità africane che hanno fatto letteralmente impazzire la massa. Dopo i saluti istituzionali e il calisthenics, la location ha mostrato il suo volto più selvaggio e contemporaneo. Le installazioni scenografiche hanno creato un ambiente naturale dove il mare è diventato la quinta perfetta. “Non è solo un festival, è una rivoluzione culturale“, ha dichiarato Vanessa Galipoli, mentre dalla consolle i beat si mescolavano con il rumore delle onde. La partecipazione di questa prima notte ha raccontato una Sicilia che cambia: giovani che ballano remix di brani che hanno fatto innamorare i loro genitori, famiglie che si ritrovano davanti a una proposta culturale innovativa, turisti che scoprono un’isola capace di sorprendere.

Il programma che continua: dall’innovazione all’identità – Grande novità del venerdì 4 luglio sarà la “Bitcoin Communities Conference” delle ore 20:30, summit organizzato da Satoshi Design e Naocoin dedicato al tema “Le comunità Cripto e il futuro del valore decentralizzato”. Parteciperanno Gaspare Catanese, presidente del Consiglio Comunale di Custonaci, Francesco Simoncelli e Alessandro Olivo di Bcaucus, Marco Amadori CEO di Comproeuro/Bitcoin Valley, Valerio Dalla Costa CEO di Villaggio Bitcoin, Guido Pascotto presidente di Bcademy e “Zio Satoshi”, amministratore di Bitpost.it. A seguire i DJ set di Francesco Ligiato e del special guest DJ Delta.

Sabato 5 luglio si aprirà con l’Open Talk della Bitcoin Communities Conference dedicato alla cittadinanza per diffondere la conoscenza delle criptovalute, seguito alle 21:30 dallo spettacolo comico di Sasà Salvaggio “I Love Sicilia”. La serata si concluderà con i DJ set in collaborazione con la discoteca Bamboo.

La giornata conclusiva di domenica 6 luglio inizierà alle 9:00 con la pulizia del fondale di Baia Cornino e del percorso costiero, organizzata dall’ASD Trapani Apnea e Plastic Free. Nel pomeriggio prenderà il via il Sunset Party delle ore 20:00 con il DJ set di Ciccio Barbara accompagnato dalle percussioni di Giuseppe Nuccio e Peppe Cialona. Alle 21:00 spazio al Talk dei Mari “Turismo e Identità dei Borghi Marinari” con la partecipazione del sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte e del deputato regionale Giuseppe Bica, seguito dalla cerimonia di premiazione del “Premio dei Mari” Awards 2025. Il gran finale vedrà il live show di Ennesymo e Jeko Castiglione e il closing party con DJ Ciccio Barbara & Friends.

Le serate offriranno sonorità che spazieranno dalle contaminazioni elettroniche ai ritmi del Sud, con performance esclusive che renderanno la costa siciliana un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo di qualità. Protagonisti assolute le birre, gli amari e i gin artigianali del brand “Tesori Dei Mari” mentre la proposta culinaria si arricchisce di un villaggio dedicato alle specialità gastronomiche e artigianali.

La Festa dei Mari, organizzata dall’azienda “Tesori Dei Mari” è patrocinata dal Comune di Custonaci, sponsorizzato da Naocoin e in collaborazione con associazioni locali, aziende siciliane e partner tecnologici internazionali.