I lavori del Waterfront di Marsala fermi da giorni, ecco perchè

Per i lavori del lungomare si è in attesa del nulla osta da parte dell’ASP di Trapani, necessaria per l’approvazione del piano di lavoro relativo alla dismissione e smaltimento delle lastre d’amianto presenti sulle coperture degli edifici da demolire. A breve, pertanto, i lavori riprenderanno che erano fermi da giorni. Lo fa sapere con un comunicato stampa, il Comune di Marsala. Per il Waterfront dinnanzi la Florio, si stanno definendo gli ultimi adempimenti tecnici per evitare problemi logistici con le aziende vinicole prospicienti l’area interessata ed assicurare il normale svolgimento delle loro attività. Per contratto i lavori di entrambe le opere termineranno entro il 2025