Castelvetrano: pitbull finito su un’auto, l’inciviltà corre su quattro zampe

Una vicenda sconcertante è accaduta giorni fa a Castelvetrano. Un cane, un pitbull, trasportato all’interno di un furgone è caduto dallo stesso finendo rovinosamente sul cofano di un’autovettura che transitava. Il fatto è accaduto nei pressi di via Seggio. Una 69enne del posto, che guidava la sua Opel Corsa, si è vista arrivare nel vano motore della sua macchina ed è stata costretta a fermarsi per via del forte urto che ha danneggiato l’auto distruggendo il radiatore. Il cane è morto sul colpo. Sul caso si indaga e si teme l’ombra di un uso improprio dei pitbull.

In Sicilia e quindi a maggior ragione in Provincia di Trapani e di Palermo, i casi di maltrattamenti di animali è all’ordine del giorno. Cani che vengono presi di mira da ragazzini, o da bande, tramite pietre o scacciacani, o veleni che vengono somministrati specificatamente per ucciderli. Stessa sorte tocca ai poveri gatti. Per di più, la situazione sul fronte dell’emergenza canile è una piaga costante così come il fenomeno dell’abbandono di animali e il conseguente randagismo. C’è scarsa conoscenza probabilmente anche del servizio di microchippatura, obbligatorio per tutti coloro che possiedono cani, così come della sterilizzazione. Oggi tramite i servizi veterinari dei canili municipali, è possibile soprattutto per chi adotta, avere la possibilità di microchip e sterilizzazione anche gratuiti. Avere un animale si sa, porta dei costi non indifferenti per cibo e cura, bisogna avere le possibilità di tenerli. Per questo è importante che i comuni avviano la sensibilizzazione della sterilizzazione, per evitare cucciolate indesiderate che vengono abbandonate per alimentare il fenomeno dei branchi di randagi.