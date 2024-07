Demopolis: “Trapanesi e ericini vogliono un unico comune”

L’Istituto Demopolis ha realizzato un sondaggio tra i cittadini di Trapani ed Erice in merito all’ipotesi di costituire un Comune unico, individuando gli orientamenti dell’opinione pubblica su un’eventuale fusione. I dati dell’indagine sono stati presentati da Pietro Vento, direttore dell’Istituto di polizia in un convegno all’Università di Trapani promosso e organizzato dal locale Rotary Club.

Per i cittadini trapanesi e ericini è necessario investire sui servizi sanitari in primis, poi sul decoro urbano e infine sulla cura del verde pubblico, chiedendo maggiore attenzione per la gestione dei rifiuti e la pulizia. A seguire sono importanti anche viabilità e mobilità, la riqualificazione dei quartieri.

In termini generali, il 60%, cioè 6 cittadini su 10 intervistati dall’Istituto Demopolis, si dichiara favorevole alla creazione di un Comune unico fra Erice e Trapani e di conseguenza di un unico sindaco. La fusione è vista positivamente dal 62% dei residenti a Trapani e dal 56% di chi risiede ad Erice. Si dichiara contrario poco più di un terzo degli intervistati.