A Marsala tutti gli appuntamenti: libri, teatro, danza

Diversi gli appuntamenti a Marsala a partire da oggi. A Finestre sul Mondo, nella sede estiva del bastione Baluardo Velasco di via Bottino, questo pomeriggio alle ore 18, si presenterà il libro “Eredità dissipate – Gramsci, Pasolini, Sciascia” del professor Francesco Virga. La cultura e il pensiero di Gramsci è stato tramandato da diversi intellettuali del Novecento tra cui da Pierpaolo Pasolini e da Leonardo Sciascia. Ed oggi? Cosa resta di quella visione, sociale e politica? Domani, 5 luglio, prosegue la rassegna GinSale Festival nello spazio teatrale Opifici Culturali all’interno della Distilleria Bianchi (Lungomare Mediterraneo).

In scena Giacomo Frazzitta con Franz Rallo al piano per lo spettacolo “Buon appetito Italia” alle ore 19.30. Evento organizzato dal MAC – Movimento Artistico Culturale marsalese. Sempre il 5 luglio al Teatro Impero “Back to ’80-’90’s Generation”, saggio-spettacolo del Centro Studi espressione Danza diretto da Katia Civello. Inizio ore 21.30, ingresso gratuito. Al Complesso San Pietro, il 5 dalle ore 9, si terrà un convegno “Dron&Police – Quale organizzazione e sicurezza di fronte alle sfide del futuro?”.