Al Baluardo Velasco di Marsala si parla dell’eredità di Gramsci con Francesco Virga

Finestre sul Mondo, nella sede estiva presso il Baluardo Velasco di via Bottino, giovedì 4 luglio, alle ore 18, verrà presentato il libro del professor Francesco Virga, palermitano, fondatore del Centro Studi e Iniziative di Marineo, collaborando dal ’75 al 77 con Danilo Dolci al Centro di Formazione di Trappeto. Virga presenterà l’ultimo lavoro editoriale ‘Eredità dissipate – Gramsci Pasolini Sciascia’ (Diogene Editore), una seconda edizione ampliata che analizza per l’appunto l’eredità di Antonio Gramsci nella vita culturale della seconda metà del Novecento, individuando nell’opera di Pierpaolo Pasolini e di Leonardo Sciascia, precise riprese dei temi gramsciani.

Il libro si colloca al punto di incrocio tra la critica filosofica e letteraria, la politica e la storia della cultura italiana. Sia chiaro: per l’autore a dissolvere i valori di Gramsci non sono di certo i grandi intellettuali del secolo scorso quanto piuttosto la cultura del XXI secolo che ha lasciato in ombra la lezione, ideale e politica, dei grandi del Novecento. A dialogare con l’autore, Francesco Vinci.