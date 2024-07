L’Avis Marsala: “Anche in vacanza si può donare”. Ecco le giornate di luglio

L’Avis Marsala comunica che per il corrente mese di Luglio le giornate destinate alla donazione di sangue sono sette, tutte feriali: quattro giovedì (4-11-18-25) e tre lunedì (8-15-29). E ciò, in ragione del fatto che nel periodo estivo si registra un calo fisiologico di donatori, molti dei quali hanno proprio richiesto di ampliare le giornate feriali riservate alla donazione. “Andiamo volentieri incontro alle esigenze vacanziere dei nostri donatori purchè – afferma il presidente Luciano Rosas – non si trascuri l’esigenza di chi ha vitale bisogno di sangue. Quel bisogno non va in vacanza! Vi aspettiamo sempre più numerosi nel corso delle prossime settimane”. L’invito dell’Avis è anche rivolto ai giovani studenti adulti che, liberi dagli impegni scolastici, possono presentare la propria candidatura (un semplice prelievo, senza alcuna prenotazione) per diventare donatori.