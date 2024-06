A Petrosino si asfaltano le strade sterrate

L’Amministrazione comunale petrosilena è al lavoro per ripristinare e livellare il tracciato e riempire le buche delle strade sterrate. Gli interventi stanno interessando alcune strade di località Sibiliana, Gazzarella e Torrazza.

“Quest’ anno – spiegano il sindaco Anastasi e l’assessora Pipitone – abbiamo programmato una serie di interventi stradali, che includono anche le strade sterrate, particolarmente impegnative dal punto di vista della manutenzione, da effettuare spesso e a più riprese. Nello specifico stiamo intervenendo in alcuni dei tratti di strada “bianca” con la sistemazione del fondo stradale con misto stabilizzato. Negli ultimi mesi, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti lo stato di deterioramento di alcune strade sterrate, in particolare quelle situate nelle aree periferiche del nostro comune. La manutenzione di queste vie di comunicazione è essenziale non solo per agevolare gli spostamenti quotidiani dei residenti, soprattutto nella stagione estiva, – concludono – ma anche per supportare le attività agricole e turistiche che caratterizzano la nostra comunità”.