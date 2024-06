Palladino “A Firenze per costruire qualcosa di importante”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Firenze per me è una tappa meravigliosa. E’ un sogno pensare che fino a due anni fa allenavo in Primavera e ora mi gioco l’Europa: lavorerò ogni singolo secondo per dare grande soddisfazioni a questa società e a questi tifosi”. E’ questa la promessa di Raffaele Palladino, il tecnico sul quale Rocco Commisso ha deciso di puntare dopo il triennio sotto la guida di Vincenzo Italiano. “La Fiorentina è una grande società, con una grande squadra – ha sottolineato l’ex attaccante – e Italiano ha creato un grande gruppo, col quale ha ottenuto risultati fantastici. Ha cominciato un percorso che va proseguito. La rosa è forte, c’è grande sintonia, unità ed empatia con la società, stiamo programmando, stiamo valutando tutto, vogliamo lavorare bene e costantemente per il bene di questa società”. Palladino rivela di aver già “parlato con tutti i calciatori, mi odieranno tutti perchè li ho rintracciati per tutto il mondo – sorride – Ma li ho sentiti tutti carichi, adesso hanno bisogno di riposarsi ma hanno voglia di ripartire e continuare a fare bene per il bene della Fiorentina”. L’eredità di Italiano non sarà facile da raccogliere ma il nuovo allenatore viola ha le idee chiare. “In questi anni è stato fatto un grande percorso a Firenze con il raggiungimento di finali. Essere in Europa per me è stimolante, daremo tutto, non faccio promesse, ma qui c’è tutto per costruire qualcosa di importante. La Fiorentina deve avere l’ambizione di continuare a fare bene. La nostra squadra deve giocare a calcio, deve divertire, deve voler comandare la partita. Vedo tanta positività nell’ambiente e questo mi lascia molto ben sperare”. Colpito dalla passione del pubblico gigliato (“quando venivo qui a Firenze sapevo che i tifosi erano un punto di forza, spero ci diano una grande mano”), per quanto riguarda il modulo di gioco, nessun integralismo anche se inizialmente opterà per la difesa a tre, mentre sul mercato e l’arrivo possibile di un rinforzo davanti commenta: “So bene che a Firenze sono passati attaccanti di un certo valore, i tifosi si aspettano un attaccante importante, cercheremo di fare del nostro meglio e spero che qualcosa possa arrivare”, ha aggiunto Palladino, facendo sapere poi che da qui al 30 giugno farà delle valutazioni con la società anche sui giocatori in scadenza di contratto come Bonaventura, Castrovilli e Duncan. Nel corso della sua presentazione al Viola Park, il tecnico non ha dimenticato il suo recente passato: “Se sono qui oggi a Firenze, in questa grande società, è anche grazie al Monza, che mi ha dato l’opportunità di allenare in serie A. Va dato grande merito al presidente Berlusconi che ha subito creduto in me, sono stato il suo ultimo allenatore, e ringrazio Adriano Galliani che è stato per me un maestro di vita e calcistico”.

