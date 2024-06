Meloni incontra Orban “D’accordo su molti temi”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono, come spesso accade, molti temi sui quali siamo d’accordo. Ci rivedremo il 27 e 28 al nuovo Consiglio europeo e avremo modo di discutere sull’agenda strategica e di quale debba essere la direzione da dare all’Unione europea nei prossimi anni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il premier ungherese Viktor Orban. “Faccio un grande in bocca al lupo per questi sei mesi di presidenza di turno e ribadire il pieno supporto dell’Italia”, aggiunge.

Da parte sua Orban sottolinea: “I migranti arrivano anche da noi, la situazione in Africa riguarda anche noi. Secondo i nostri calcoli la popolazione dell’Africa aumenterà di 750 milioni di persone, avranno un saldo demografico due volte maggiore dell’Europa. O abbiamo un progetto di sviluppo per l’Africa o ci sarà una immigrazione di massa ingestibile. Noi appoggiamo tutto ciò che il premier italiano ha proposto, ovvero una strategia di sviluppo per l’Africa”.

