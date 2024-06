MILANO (ITALPRESS) – Si sono chiuse alle 15 le urne per la seconda e ultima giornata dei ballottaggi amministrativi. Il centrosinistra vince a Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Cremona, mentre il centrodestra vince a Campobasso, Caltanissetta, Lecce e Rovigo e Vercelli. Per il secondo turno delle elezioni amministrative alla chiusura dei seggi ha votato il 47,71% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno quando era stata del 62,83%.

Foto: Agenzia Fotogramma