Pantelleria “Eden in mezzo al nulla” sul The New York Times

“Per anni avevo sentito parlare dell’isola di Pantelleria, l’Eden scosceso e difficile da raggiungere con la tranquillità di un luogo situato “in mezzo al nulla”, che si trova a 89 miglia a sud-ovest dell’isola di Sicilia e circa 50 miglia a est della Tunisia“. Così inizia il lungo articolo sul The New York Time su Pantelleria, una sorta di “diario di bordo” a cura della giornalista Amy Tara Koch che racconta l’isola nelle sue tante sfaccettature e nella sua bellezza unica e infinita. Non è la prima volta che le testate prestigiose nazionali e internazionali accendono i fari su questo luogo nel cuore del Mediterraneo. Solo lo scorso anno il Time aveva inserito Pantelleria tra le migliori mete del 2023. Di seguito il link all’articolo del “The New York Times”

https://www.nytimes.com/2024/05/29/travel/pantelleria-italy-island.html?smid=url-share