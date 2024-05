Elio Piazza ricorda la visita di Franco Di Mare al Centro Studi Garibaldini nel 2013…

Il professore Elio Piazza, anima del Centro Studi Risorgimentali Garibaldini, proprio nei giorni dell’addio al giornalista Franco Di Mare, ricorda la visita dell’inviato di guerra e conduttore Rai proprio al Centro Studi di San Pietro, a Marsala, avvenuta il 25 maggio 2013. Un bel ricordo da parte del prof. Piazza che vuole donare alla cittadinanza in memoria del giornalista che con coraggio, poche settimane prima della sua morte, ha raccontato nella trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove, “Che tempo che fa”, della malattia che lo ha colpito in maniera aggressiva. Il mesotelioma, di cui era affetto a 68 anni, è un tumore molto maligno che, per sua ammissione, Franco Di Mare ha avuto dopo anni da inviato di guerra a respirare amianto. Basta una sola particella a finire nelle membrane a provocare il tumore anche a distanza di 20 anni.