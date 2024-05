Il Borgo marsalese di Misilla ha la sua chiesetta, taglio del nastro a Villa Angelina

Bellissima giornata per il Borgo Misilla, quella di domenica. L’inaugurazione e il taglio del nastro per il nuovo look della chiesetta del luogo rappresenta un nuovo inizio per la comunità marsalese, ciò di cui gli abitanti avevano veramente bisogno dopo anni. La presenza massiccia degli abitanti del Borgo, molti dei quali si sono fermati anche per la cena, è stata la dimostrazione di come tutti sentissero il bisogno di respirare condivisione, abbracci, sguardi commossi e pacche sulle spalle, così come ha testimoniato Abele Gallo.

“Dopo anni, si è accesa una macchina che sembrava irrimediabilmente ferma, tutti hanno dato una mano, con tanto amore hanno sistemato ogni singola sedia, curato ogni pianta e ogni dettaglio utile a far risplendere il nostro luogo”, dice Vito Genna che ha guidato tutti i volontari. Nel pomeriggio di domenica, in particolare, si è svolto il consueto taglio del nastro di Villa Angelina, alle 18.30 si è scoperta la tela dedicata a San Giovanni Battista, a seguire il Santo Rosario e la Santa Messa con Don Davide Chirco. Finita la parte religiosa una buona parte dei presenti è rimasta a condividere la cena per un conviviale. “Questo è solo l’inizio di un progetto molto ampio che porterà Borgo Misilla a fare parlare se se, presto presenteremo tutte le altre iniziative” fanno sapere dal comitato fondato qualche mese fa.