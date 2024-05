All’ospedale di Pantelleria tre screening oncologici con auto-test in farmacia, ecco come fare

Nell’ambito della costante attività dell’ASP Trapani per l’attuazione di tre screening oncologici – mammella, cervice uterina e colon retto – per individuare, tramite alcuni semplici esami casi asintomatici e precoci, prende il via lo screening del tumore del colon retto a Pantelleria. L’attività prevede una maggiore collaborazione delle farmacie che provvederanno sia alla distribuzione delle provette del SOF-Test per effettuare a casa l’auto-prelievo, sia alla raccolta dei campioni e alla loro registrazione; i farmacisti provvederanno anche alla consegna di adeguate istruzioni e informazioni sul test. I campioni, con la collaborazione del Laboratorio Analisi dell’ospedale “Nagar”, saranno poi inviati al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asp per essere processati da un’apparecchiatura

specifica.

Aderire allo screening è facile: da lunedì 20 maggio tutti i soggetti residenti a Pantelleria con età compresa tra 50 e 69 anni, uomini o donne, possono recarsi direttamente in Farmacia per ritirare il materiale per effettuare il SOF-Test; tutti i soggetti con età compresa tra 50 e 69 anni, uomini o donne, domiciliati anche temporaneamente a Pantelleria e residenti nel territorio dell’Asp Trapani o delle Asp siciliane possono chiamare il numero verde 800 152233 o mandare un messaggio WhatsApp al 338 6314817 e comunicare con il personale del Centro Screening. Il risultato sarà fornito entro 15 giorni

Effettuare regolarmente lo screening del colon retto riduce la mortalità di oltre il 60 per cento.

I soggetti negativi al test di screening riceveranno una comunicazione, per lettera per mail, con il risultato, mentre i soggetti positivi verranno contattati telefonicamente per programmare il previsto esame di II° livello, una colonscopia, all’ospedale di Pantelleria. Il personale preposto è specializzato in colonscopie di screening ed il colonscopio presente nel P.O. di Pantelleria è di ottimo livello e soddisfa i notevoli requisiti necessari all’utilizzo per le colonscopie di screening. Lo screening prevede l’utilizzo di un test molto efficiente per la ricerca del sangue occulto, il SOF-Test, che diventa positivo anche in caso di micro tracce di sangue nel tratto intestinale; è semplice perché basato su un solo campione e non prevede alcun tipo di preparazione nonché affidabile perché non diventa positivo in caso di sangue del tratto digestivo alto.