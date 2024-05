Premio Nazionale GiovedìScienza all’Accademia di Torino, tra i vincitori una trapanese

Il 16 maggio scorso, presso l’Accademia delle Scienze di Torino sono stati proclamati i vincitori della tredicesima edizione del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione scientifica rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza Onlus, con lo scopo di promuovere e incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza. Tra i vincitori anche la trapanese Silvia Fraterrigo Garofalo, ricercatrice presso il Dipartimento di scienza applicata e tecnologia (DISAT) del Politecnico di Torino, che si è aggiudicata il Premio GiovedìScienza Impresa Sostenibile e Digitale, assegnato a chi sviluppa la proposta progettuale partendo dal concetto di “Doppia Transizione” e dai temi della sostenibilità e digitalizzazione.

Con il progetto dal titolo DataWaste, Silvia Fraterrigo Garofaloha vinto il premio in palio di 3000 euro e un percorso di accompagnamento finalizzato allo sviluppo del progetto sostenuto da uno dei partner del Premio. Inoltre la ricercatrice avrà l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione dedicato alla comunicazione della scienza e ad “Arte Oratoria”, un corso per affinare le tecniche di public speaking. “Ogni anno, un terzo del cibo prodotto globalmente viene sprecato a causa di inefficienze nella produzione, distribuzione e consumo – dichiara la dottoressa Silvia Fraterrigo Garofalo -. Questi rifiuti, che potrebbero essere recuperati attraverso diverse tecnologie, spesso rimangono sotto-utilizzati a causa di una mancanza di coordinamento e informazioni tra le aziende, soprattutto quelle di dimensioni ridotte. DataWaste è un sistema online che tiene traccia dei sottoprodotti e degli scarti nel settore agroalimentare, facilitando il collegamento tra domanda e offerta a livello regionale e riducendo lo spreco alimentare”.

Il premio GiovedìScienza Impresa Sostenibile e Digitale si inserisce all’interno dell’iniziativa del Premio Nazionale GiovedìScienza, realizzata da CentroScienza Onlus, associazione che dal 2011 dà visibilità al lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori italiani che con la loro attività contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese, operando in un Ente di ricerca italiano. Il Premio ha il duplice obiettivo di stimolare l’attenzione nei confronti della comunicazione della scienza e di contribuire alla diffusione della cultura d’impresa, elementi imprescindibili per chi si trova a pianificare un progetto di ricerca. Tredici edizioni hanno raccolto oltre 700 candidature e coinvolto 407 ricercatrici e 363 ricercatori. 71 le candidature pervenute per l’edizione 2024, 48 ricercatrici e 23 ricercatori. Il premio GiovedìScienza Impresa Sostenibile e Digitale è realizzato anche grazie al contributo e alla collaborazione con Camera di commercio di Torino, gli Incubatori di impresa dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino, 2i3T e I3P, e con Fondazione LINKS e Club degli Investitori.