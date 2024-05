Arcigay Trapani Shorùq in marcia contro l’omolesbobitransfobia

In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, Arcigay Trapani Shorùq ha marciato ieri per le vie del centro storico di Trapani per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di un legge che tuteli i diritti di tutti i componenti della comunità. “Marciare insieme, gridare basta alle discriminazioni legate all’omofobia, transfobia e bifobia, è stato bello farlo con tutti voi” scrivono i volontari di Shorùq.

Questa data è stata scelta per ricordare il 17 maggio 1990, giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Il 17 maggio di quest’anno segna un regresso preoccupante, per quanto riguarda i diritti umani della comunità arcobaleno, in Italia. Secondo il report di Ilga Europe, l’associazione internazionale che riunisce centinaia di gruppi Lgbt+, il nostro paese scivola al 36esimo posto in direzione dei paesi meno “friendly”, perdendo ben due posizioni.

Erano presenti anche figure della politica locale, come Valentina Villabuona, presidente dell’Assemblea provinciale del PD e il deputato regionale Dario Safina.