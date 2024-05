Prime condanne nel processo per spaccio di droga nell’asse Marsala-Catania

Sono stati condannati con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Marsala, 4 degli 11 imputati coinvolti nell’operazione antidroga dei carabinieri denominata “Fox” del maggio del 2023, che ha scoperto un traffico di cocaina da Catania verso Marsala. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ogni mese a Marsala sarebbero arrivati circa due chili di cocaina.

Quattro anni e mezzo di carcere, più 24 mila euro di multa, è stata la pena inflitta dal gup al pregiudicato Vincenzo Fabio Licari, di Marsala, mentre a due anni, più 10 mila euro di multa, è stato condannato Agatino Lorenzo Abate, di Catania. Gli altri due condannati sono Riccardo Giacalone (1 anno e 8 mesi, e 4 mila euro di multa) e Carlo Frazzitta (un anno e mezzo e 9 mila euro di multa), entrambi di Marsala. Per Licari e Abate, il procuratore Fernando Asaro aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, mentre quattro anni erano stati invocati per Giacalone e 2 anni e 8 mesi per Frazzitta.