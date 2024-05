Marsala: lutto nel mondo dell’arte, è morto Nicolò Piazza

Lutto nel mondo della cultura marsalese. E’ venuto a mancare all’affetto dei propri cari Nicolò Piazza, insegnante in pensione, ma noto soprattutto come artista, peraltro molto apprezzato per le sue opere, spesso dedicate ai siti naturalistici più belli del territorio.

A darne la notizia sono state le figlie Maria Grazia e Danila, con un post che è stato pubblicato sui social. “Questo pomeriggio il nostro adorato papà ci ha lasciate. Un marito, un padre, un nonno che più di tutti ha amato la famiglia, l’arte e la natura”.

I funerali si terranno venerdì 17 maggio, alle ore 17, presso la Chiesa San Francesco.