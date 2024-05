Al Circolo Lilibeo un incontro sull’agricoltura marsalese, tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Si terrà sabato 18 maggio, alle ore 18 presso i locali del Circolo Lilibeo in via Vaccari, a Marsala, un incontro sul tema “Il percorso delle aziende di successo dell’agricoltura marsalese tra innovazione, tradizione e sostenibilità”.

L’evento, organizzato dal Circolo Lilibeo in collaborazione con il collegio provinciale dei periti agrari di Trapani, con il Lions Club di Marsala e con il Rotary Club di Marsala, intende far conoscere il percorso virtuoso di alcune aziende leader nel campo del florovivaismo, vivaismo viticolo, frutticoltura, olivocoltura, orticoltura e produzioni biologiche operanti sul territorio.

A Marsala, com’è risaputo, l’agricoltura va ben oltre il vino. Le sue terre generose ospitano una varietà di coltivazioni che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità della regione. Specchio di un mondo agricolo in costante evoluzione dove i giovani, animati da quel mix unico di passione, innovazione e tradizione, rappresentano la forza vitale delle aziende agricole.

Attraverso le testimonianze dirette si potranno comprendere appieno le potenzialità e le opportunità che l’agricoltura marsalese, nonostante la perdurante crisi riconducibile a diversi fattori, riesce ancora a dispensare.

L’incontro, rivolto sia agli operatori del settore che potranno contribuire ad approfondire gli argomenti trattati, sia alla cittadinanza, avrà il seguente programma.

Ore 18: saluti e presentazione, con gli interventi di Giovanni Gaudino (presidente Circolo Lilibeo Marsala), Francoise Bouix (presidente Rotary Club Di Marsala), Paola Di Pietra (presidente Lions Club Di Marsala), Pasquale Angileri (presidente Collegio Periti Agrari Provincia di Trapani)

Ore 18:15: Marta Trapani (società Agricola Trapani Srl), Antonella Titone (azienda Agricola Biologica Titone), Alessandro Arini (azienda Agricola Biologica I Frutti Del Sole), Mario Daniele Mannone (società Agricola Mannone Ignazio Srls), Giuseppe Vinci (società Cooperativa Agricola Abc), Giacomo Mannone (vivai Mannone Srl Società Agricola), Marco Pozzi (Pomel Srl), Nicola Trapani (già docente di viticoltura ed enologia) sul tema “Sfruttare il potenziale agricolo per il rilancio economico del territorio”.

L’incontro proseguirà con interventi liberi da parte dei partecipanti. Coordina i lavori Rino Bonomo.