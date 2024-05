Al Carmine di Marsala la mostra concettuale di Nino Bilello

Sarà inaugurata il prossimo 14 giugno e si protrarrà fino al 23, la mostra del pittore marsalese Nino Bilello. L’esposizione dei suo quadri è prevista nella Sala Cavarretta della Pinacoteca Comunale all’interno dell’ex Convento del Carmine. L’artista lilybetano non è nuovo a personali e mostre; recentemente infatti, nell’ex Chiesa Sant’Antonio Abate di via XI Maggio ha tenuto la sua ultima esposizione. Diverse le opere di Bilello che il pubblico ha potuto ammirare negli anni in Provincia di Trapani. L’artista, come lui stesso ha definito i suoi quadri, sono collage concettuali. Sono queste le tele che esporrà, circa 25, all’interno del Carmine. L’ingresso è gratuito.