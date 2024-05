Una raccolta fondi per Sergio Cusumano, il marsalese deve sostenere spese mediche dopo un grave incidente

E’ stata lanciata una raccolta fondi per le spese di riabilitazione di un giovane marsalese, Sergio Cusumano, di 33 anni, sulla piattaforma GoFundMe. Un anno fa infatti, Sergio ha avuto un brutto incidente automobilistico che ancora oggi lo obbliga a letto tra interventi e riabilitazione. La sorella Laura quindi ha pensato di indire la raccolta fondi a sostegno delle spese mediche: in due giorni sono stati già donati oltre 20mila euro, arrivati grazie a 575 donazioni.

Sergio si trova ricoverato in una clinica del Nord Italia. La sorella racconta: “Sergio si era trasferito dal 2011 a Milano, dove lavorava come corriere: è un artista, uno sportivo (surfer, windsurfer, snowboarder, skiter), un animo libero e soprattutto un sognatore. Dopo l’incidente in auto del 26 maggio 2023 ha subito vari interventi e tre mesi fa ha iniziato un percorso di riabilitazione in una struttura convenzionata. Una volta terminato il ricovero il cammino di Sergio verso la completa guarigione sarà caratterizzato da fisioterapie, logopedie ed esercizi riabilitativi che avranno dei costi significativi. Siamo speranzosi che, con le giuste cure e i giusti tempi, Sergio possa rimettersi in piedi e possa tornare a godere della vita come ha sempre fatto e come ha dimostrato in questi lunghi mesi di calvario dove non ha mai mollato”, scrive Laura.

Si può contribuire alla raccolta fondi andando al link: https://www.gofundme.com/f/e6qbz-sergio-ha-bisogno-del-tuo-aiuto