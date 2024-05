Caro-voli, da mesi già biglietti alle stelle da e per Birgi e negli scali siciliani

Il caro-voli è l’argomento che, al primo anno e oltre di Governo Schifani, ha tenuto banco in tutta la Sicilia. Come è noto, chi parte o chi vuole tornare in Sicilia soprattutto nei ponti o nei periodi estivi e a Natale, deve sborsare centinaia e centinaia di euro per un singolo biglietto aereo. La scontistica con cui ha cercato di sopperire la Regione siciliana prevedeva solo un rimborso a determinate condizioni e non sradica il problema. Difatti le tariffe per la cosiddetta ‘Summer 2024’, ovvero le tratte aeree estive, già sono elevate da qualche mese per il periodo compreso tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. A ben vede i prezzi sono molto più alti per chi parte da Milano rispetto a quelli imposti decollando da Roma. Ma le tariffe verso altre località neppure scherzano, si pensi a Bologna.

Secondo il sito The Flight Club, su Trapani, a Birgi il picco di agosto si ha venerdì 9 quando con oltre 100 euro si può viaggiare e solo con l’unico vettore Ryanair che per Milano-Malpensa chiede non meno di 190 euro il 3 agosto, 144 euro il 4 agosto e 181 euro il 10 agosto e si parla di sola andata.