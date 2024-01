Caro voli da e per la Sicilia tra proteste e annunci

Novità anche sul fronte della lotta al caro-voli.

Il governo regionale sta pensando di ampliare gli sconti già esistenti per i siciliani che volano verso Roma e Milano: saranno coinvolti i principali aeroporti del Nord Italia. “Finora sono 13.500 le persone che hanno chiesto il rimborso dall’avvio dell’iniziativa, per un totale di 485mila euro”. intanto però sono innumerevoli i segnali di protesta che giungono dagli utenti, “I prezzi aumentano – affermano -. Il caro voli condizionerà le feste pasquali dove rientrare o arrivare nell’Isola costerà almeno il 20% in più dell’anno scorso”