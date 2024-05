Motoclub “Mario Messina” dona un salva-vita a Libera Marsala

Vent’anni fa nasceva a Marsala il “Moto club Mario Messina”. Oltre alla divulgazione della passione per la due ruote d’epoca in giro per l’Italia, il direttivo del Club ha sempre perseguito finalità sociali, con concrete testimonianze d’aiuto alle categorie fragili. “Su questi presupposti, afferma il presidente del Club Giovanni Tarantino, abbiamo voluto donare un defibrillatore all’Associazione Libera, con la quale ci accomunano sani principi e valori. Lo abbiamo consegnato a Salvatore Inguì, in rappresentanza di tutti coloro che lo collaborano e che ogni giorno si spendono per migliorare la nostra comunità”.