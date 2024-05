Sicilia Digitale, l’ingegnere Lorenzo Valenti nominato Direttore tecnico

PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia Digitale, la società partecipata nata per affiancare la Regione Siciliana nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi digitali, informatici e telematici, ha annunciato la nomina dell’ingegnere Lorenzo Valenti al ruolo di Direttore Tecnico, a seguito di un processo di selezione attraverso concorso pubblico. E’ quanto si legge in una nota.

“Con una carriera ventennale nel campo dell’ingegneria informatica e una comprovata esperienza nella gestione di progetti complessi, l’Ingegnere Valenti – sottolinea la nota – porta con sè una vasta gamma di competenze tecniche e manageriali che lo rendono la guida ideale per l’area tecnica di Sicilia Digitale”. “Questa nomina – prosegue la nota – completa il comparto dirigenziale della società e rappresenta un tassello importante per l’eccellente piano di risanamento di Sicilia Digitale avviato nel 2022”. “Grazie alla leadership esperta del management e alla lungimiranza del direttivo rispetto alle sfide e le opportunità nel settore, Sicilia Digitale continua a crescere e a consolidare la sua posizione di riferimento nel campo dei servizi digitali e telematici”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Sicilia Digitale –

(ITALPRESS).