Certificati di destinazione d’uso: perché a Marsala sono notevoli i ritardi nel rilascio?

Scrive l’ex consigliera comunale di Marsala Rosanna Genna.

Con una nota indirizzata a diverse autorità amministrative del comune di Marsala tra cui naturalmente la sindaca Andreana Patti, l’ex consigliera comunale Rosanna Genna, interviene su di un argomento di cui anche il nostro giornale si era in un recente passato, occupato.

Il rilascio dei certificati di destinazione d’uso urbanistica

L’ex componente di Palazzo VII Aprile scrive di ritardi notevoli nel rilascio dei certificati di destinazione d’uso urbanistico indispensabile per attestare le prescrizioni urbanistiche relative agli immobili o terreni per il compimento di atti notarili di compravendita, frazionamenti, successioni, finanziamenti e per qualsiasi iniziativa di sviluppo urbanistico, privato e commerciale.

“La lentezza amministrativa sta sta provocando una sorta di paralisi del settore. Numerose attività e professionisti si stanno trovando nell’impossibilità di svolgere compiutamente il proprio lavoro causando un danno economico a tutta la “filiera”.

L’ex consigliera si chiede quali siano le cause strutturali ed amministrative che stanno determinando questi, a suo dire, insostenibili ritardi nell’evasione della richieste di Certificato di Destinazione d’Uso”