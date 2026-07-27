Favignana, oltre 5.000 spettatori in dieci giorni per il film “L’Odissea”

Oltre cinquemila spettatori in appena dieci giorni di programmazione. È il bilancio delle proiezioni del film L’Odissea nell’arena cinematografica all’aperto allestita all’ex Stabilimento Florio di Favignana, un’iniziativa che, secondo l’amministrazione comunale, ha rappresentato un risultato di grande rilievo sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo della promozione turistica dell’isola. A tracciare il bilancio dell’evento è stato il sindaco, che ha definito l’iniziativa «un record» per un’arena realizzata in pochi giorni su un’isola, sottolineando come il successo sia stato possibile grazie a un intenso lavoro di squadra.

“Siamo riusciti a organizzare un’arena”

«Ci siamo presi una grande responsabilità – ha dichiarato – perché organizzare un’arena di questo tipo era qualcosa che sembrava quasi impensabile e molto complicato. Alla fine, però, ci siamo riusciti e abbiamo consentito a migliaia di persone di vivere la magia del cinema e de L’Odissea proprio a Favignana». Particolare soddisfazione è stata espressa per la collaborazione con Universal e per il coinvolgimento del regista Christopher Nolan, che avrebbe autorizzato le proiezioni e inviato un video-saluto dedicato alla comunità di Favignana. Il messaggio è stato trasmesso prima di ogni proiezione, contribuendo a rendere ancora più speciale l’esperienza del pubblico presente. Per il primo cittadino, la presenza del film girato anche nelle Egadi rappresenta una straordinaria occasione di visibilità internazionale. «Favignana e le Egadi sono entrate nel grande cinema – ha affermato – con una promozione che accompagnerà il successo mondiale del film».

Pagoto: “Grazie alla macchina organizzativa”

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: dagli uffici comunali ai collaboratori dell’amministrazione, dal personale dell’ex Stabilimento Florio ai volontari della Croce Rossa e di Alfa Soccorso, passando per la società incaricata degli allestimenti e delle proiezioni, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Un ultimo pensiero è stato dedicato al pubblico, che ha riempito l’arena ogni sera, decretando il successo di un’iniziativa destinata a lasciare il segno nell’estate favignanese e a rafforzare il legame tra le Egadi e il grande schermo.