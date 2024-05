Letture tra le Isole, a Favignana si parte con il libro di Ninni Ravazza

Al via sabato la rassegna letteraria “Letture tra le Isole”, organizzata dal Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta Isole Egadi con la collaborazione della libreria Ubik di Erice. Il 4 maggio alle ore 18, nel suggestivo scenario di Palazzo Florio, sarà presentato il libro “Cianchino. L’isola delle illusioni”, di Ninni Ravazza. Converserà con l’autore, Maria Guccione. L’ingresso è libero.

Giorgio cresce ascoltando i racconti dei pescatori che la sera si riuniscono nella taverna di mastro Peppe, suo padre. Anche lui un giorno vuole diventare un grande pescatore. Per studiare si allontana dall’isola, vive i primi innamoramenti, le prime delusioni, ha in mente sempre il mare, crede di essere un giovane ed esperto uomo di mare. Tenta senza successo la carriera di sommozzatore della Marina militare. Quando torna nella sua isola capisce di essere solo un illuso. Si mette in società con un gruppo di giovani pescatori professionisti e insieme venderanno il pesce ai ristoranti e alle pescherie, facendo soldi su soldi. La brama di spingersi sempre oltre brucerà in lui fino al giorno in cui sarà costretto a fare i conti con il suo amaro destino. Ad alleviare la solitudine di Giorgio c’è solo un gabbiano storpio, “cianchino” come lui. Una storia commovente e intensa, un atto d’amore per il mare, un “cuntu” che non si dimentica.

Il Comune di Favignana ha aderito alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei libri”. L’iniziativa, promossa dal Centro per il libro e dal Ministero della Cultura con il coinvolgimento di Enti locali, biblioteche, librerie e molteplici soggetti pubblici e privati, è finalizzata a favorire e stimolare l’abitudine alla lettura attraverso laboratori, presentazioni di libri e iniziative di vario genere.