Presidente Federugby in Sicilia “Obiettivo riportare maglia azzurra”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti ha incontrato oggi i vertici del Comune di Palermo e della Regione Sicilia nel corso di un viaggio di tre giorni in Sicilia per incontrare le Società del territorio.

Sul tavolo dei due incontri il rilancio del Gioco nel meridione e la volontà, condivisa con le istituzioni del territorio, di garantire uno sviluppo impiantistico necessario alle Società del territorio per esprimere il logo pieno potenziale, ma anche l’opportunità di rivedere presto a Sud di Roma un grande evento internazionale dopo il successo di pubblico del 2017 a Catania per Italia v Fiji maschile.

“Nel Sindaco Lagalla e nell’Assessore comunale Anello, così come nell’Assessore regionale Amata, ho trovato una calorosa accoglienza e grande disponibilità a supportare concretamente le esigenze dei nostri Club, in particolare per quanto riguarda l’individuazione o il rilancio di quegli impianti tanto necessari, specialmente nel nostro Sud, per lo sviluppo del Gioco”.

“Riportare presto la maglia azzurra in Sicilia è un obiettivo che ci siamo dati, insieme all’Assessore Regionale Amata, per ispirare e coinvolgere i giovani di questa meravigliosa isola e avvicinarli sempre più al nostro sport” ha detto il Presidente federale”.

