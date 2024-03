A Trapani operazione della Municipale sui veicoli abbandonati e sequestri d’auto senza assicurazione

Negli ultimi tempi, un chiaro segnale di degrado territoriale si è manifestato attraverso il fenomeno diffuso dell’abbandono di veicoli non più funzionanti, comunemente definiti “fuori uso”. Questa pratica illegale non solo deturpa l’ambiente urbano, ma può anche costituire un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza stradale. Per contrastare questo fenomeno, le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Locale, stanno intensificando le proprie attività di controllo e repressione nel territorio di Trapani. Recentemente, in una serie di operazioni mirate, gli operatori di polizia locale hanno rimosso ben 15 veicoli abbandonati, contribuendo così a ripulire le strade e i quartieri dalla presenza di mezzi in disuso.

Oltre alle operazioni di rimozione, la Polizia Locale ha anche effettuato il sequestro di 20 auto prive della copertura assicurativa, in ottemperanza alle modifiche apportate dal D.L.vo 182/2023 al codice della strada e al codice delle assicurazioni private. Questo intervento non solo contribuisce a contrastare il fenomeno dell’abbandono di veicoli, ma ha anche l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, evitando situazioni di pericolo causate da veicoli non coperti da assicurazione.

L’impegno e la determinazione della Polizia Locale nel contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza dei cittadini sono encomiabili. Grazie alle loro azioni mirate, il territorio recupera la propria bellezza e vivibilità, offrendo a tutti una migliore qualità di vita. In conclusione, il lavoro svolto dalla Polizia Locale nel campo del contrasto all’abbandono di veicoli e al rispetto delle norme di sicurezza stradale è fondamentale per preservare il benessere della comunità. Solo attraverso un’impegno costante da parte delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini, sarà possibile garantire un ambiente urbano sicuro e piacevole per tutti.