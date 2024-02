Il Marsala Calcio da Gemini porta a casa una sconfitta di misura

La 18ª giornata di Campionato di Promozione Girone A, si chiude per l’FC Marsala con una sconfitta forse anche non meritata. Sul campo “Nino Lo Bue” in terra battuta del Gemini, a San Giovanni, la partita si chiude sull’unica rete che i padroni di casa hanno messo a segno grazie a Marrone al 31′ del primo tempo, rete che il portiere aveva intercettato ma che si è fatto sfuggire. Lacrime per lui che porta a casa i pochi applausi dei tifosi azzurri presenti che in terra agrigentina hanno voluto seguire la partita di persona.

La classifica del Marsala però, rispetto agli inizi, sembra accendere tante buone possibilità, trovandosi a 30 punti e a -2 dalla Parmonval e a -4 proprio dal Gemini e dal Bagheria.