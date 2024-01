Coppa Italia Femminile: vittoria per il Marsala a Brolo

Al Comunale di Brolo le neroverdi di mister Marco Palmeri hanno ospitato le marsalesi per la 2ª giornata di Coppa Italia Eccellenza Femminile, terminata sul risultato di 0-2 per il gruppo azzurro che altro non aspettava se non dedicare la vittoria al compianto Giuseppe Chirco: fondatore, già allenatore, poi presidente della società del CF Marsala. L’incontro si presenta sin da subito complesso, ma a confermarsi in extremis sono le ragazze di Valeria Anteri che negli ultimi 12 minuti del secondo tempo riescono a portarsi avanti con due gol realizzati entrambi da Samantha Alcamo su assist prima di Marcella Via e poi di Arianna Pisciotta.

Domenica 4 febbraio alle ore 15 presso il Municipale “Nino Lombardo Angotta” sarà di scena la 3ª ed ultima giornata di Triangolare A tra CF Marsala e Palermo FC, gara che svelerà una delle due finaliste che insieme alla vincitrice del Triangolare B prenderanno parte alla finalissima di Coppa Italia.