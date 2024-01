Sconfitta per il Marsala Futsal, il Soverato vince 5-2

Esce sconfitto dalla trasferta calabra il Marsala Futsal 2012. Contro Soverato gli azzurri rimediano un 5 a 2 fatto più che altro di occasioni sprecate e di una prestazione che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto vedere il buon carattere che il Marsala sta dimostrando in questo Campionato di serie B Girone H.

Primo tempo: La prima azione pericolosa è appannaggio del Soverato che sul piccolo campo del Palascoppa cerca di far sentire tutto quel punto in più che divideva le due squadre in classifica. Il Marsala di contro cerca di tenere alti i padroni di casa che al secondo minuto vanno in rete dalla rimessa laterale con il pallone che Monterosso infila dietro le spalle di Buffa anche se c’è un tocco ed è autogol. Il Marsala non si lascia piegare tentando l’assalto alla porta calabra con il portiere bravo prima a bloccare di piede una ripartenza azzurra e poi a parare un tiro di Valenti. Il Marsala troverà il goal all’11’ con Tendero che prova a sfondare la difesa avversaria, il pallone rimpalla due volte fino a quando lo spagnolo con tenacia non la mette in rete. Il primo tempo termina sull’1 a 1.

Secondo tempo: I denti mostrati dai lilybetani sul finale della prima frazione di gioco li premia nei primi due minuti della ripresa con Patti che veloce batte la rimessa servendo Tendero che lancia verso la porta per il 2 a 1. Ma occhio a sottovalutare il Soverato sempre vigile a costruire buone azioni da gioco come al 4’: De Masi filtra il pallone per Chiaravalloti che davanti la porta batte Buffa e pareggia i conti. Un minuto dopo ancora il Soverato che fa gruppo chiudendo il Marsala nella propria area; questa volta è De Masi che segna il terzo goal soveratese. I ragazzi di Mister Giacalone non riescono a finalizzare e sprecano tanto fino al 18’ quando arrivano altre due reti del Soverato: la difesa lilybetana non trattiene Donato per il 4 a 2, mentre il quinto goal piomba quando il Marsala sfrutta il portiere in movimento, una palla di Tendero viene respinta dal numero 10 e ne nasce una ghiotta occasione per Chiaravalloti che, vedendo la porta vuota, lancia lungo e la sfera finisce in rete.

Tabellino di gara

Soverato Futsal: Luca Valia, Salvatore Critelli, Domenico Chiaravalloti, Matteo Calabrese, Daniele De Masi, Luigi Monterosso, Gianfranco Pestich, Carlo Donato, Mario Serafino, Giacomo D’Aquino. All. Gianluca Tomaino.

Marsala Futsal 2012: Giovanni Buffa, Marco Villa, Gabriele Pellegrino, Giuseppe Costigliola, Vito Pizzo, Francesco Giambanco, Andrea Lombardo, Jorge Tendero (11’ p.t., 2’ s.t.), Christian Pierro, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli. All. Vincenzo Giacalone

Marcatori: autogol (2’ p.t.), Chiaravalloti (4’ s.t., 18’ s.t.), De Masi (5’ s.t.), Donato (18’ s.t.) – SF; Tendero (11’ p.t., 2’ s.t.) – MF2012

Arbitri: Domenico Califano, Giglio Pietro Granata, Maurizio Cipolla (crono).

Note: 4 gli ammoniti, due per parte