Protocollo d’intesa tra Polizia e Donne del Vino nel ricordo di Marisa Leo

Ieri a Roma è stato siglato il Protocollo d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione nazionale di enologia "Le Donne del Vino" che conta 1.100 associate, di cui tante siciliane.







Finalità del protocollo è lo sviluppo del Progetto #TuNonSeiSola, una campagna ideata per promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla violenza di genere ed agli strumenti di tutela delle vittime e ad incoraggiare le donne vittime di violenza a denunciare.

Saranno sviluppate, grazie all’accordo, iniziative rivolte sia al personale femminile delle imprese aderenti all’Associazione Nazionale “Le Donne Del Vino” che ai followers e agli amanti del vino. Anche l’Associazione “Donne del Vino” di Sicilia – presente alla stipula del Protocollo – si è sentita chiamare in causa, soprattutto perchè una delle proprie associate, Marisa Leo, che si occupava di comunicazione e marketing per conto della cantine Colomba Bianca, è stata brutalmente assassinata dal suo ex compagno nelle campagne tra Marsala e Mazara. Una vicenda che ha scosso tantissimo le sue colleghe che si sono subito attivate per Marisa e per sensibilizzare alla tematica della violenza sulle donne, per il vero anche prima della morte di Marisa.

Difatti è stata lei qualche tempo fa, a diffondere un video in cui promuoveva la cultura della non violenza di genere. La delegata di Donne del Vino di Sicilia, Roberta Urso, originaria di Marsala, afferma: “Cerchiamo di tenere alta l’asticella nei confronti del tema della violenza di genere, tanto che a seguito di una intensa attività di progettazione a febbraio 2023 è nato il format “DxD: calici di vita” , fortemente voluto in particolare dalla socia Marisa Leo. DXD è un roadshow itinerante attraverso la nostra isola, una alleanza tra la nostra delegazione, chef “illuminati” e associazioni e centri antiviolenza che nasce attraverso dei wine lunch solidali. Proprio in questi giorni è nata la “Marisa Leo Onlus”, con l’obiettivo di fornire un aiuto economico alle fasce deboli attraverso l’istituzione di borse di studio annuali rivolte ai figli delle vittime di violenza. Formare, continuando il percorso già intrapreso da Marisa per diffondere e creare consapevolezza riguardo alla cultura del rispetto delle donne, delle diversità e dell’ambiente”.