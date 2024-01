Marsala Antica, prestigiosi riconoscimenti della Federazione Tradizioni Popolari

Giornata storica per la città di Marsala e per il Gruppo Folklorico “Marsala Antica”. Domenica 21 Gennaio, infatti, a Gravina di Catania, nella sede dell’Associazione Gravina Arte, si è svolta l’Assemblea Regionale FITP Sicilia dove sono stati ufficializzati due importanti riconoscimenti della presenza quarantennale del Gruppo marsalese nel campo del folklore. Per la prima volta da quando esiste la Federazione, un componente del Gruppo ricoprirà una carica regionale alquanto prestigiosa: Davide Tarantino è stato eletto all’unanimità vice presidente Regionale FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), incarico ampiamente meritato per la sua sensibilità alla diffusione e difesa della cultura siciliana.

Infine un ulteriore riconoscimento è stato conferito al componente storico Pietro Pellegrino, il quale è stato insignito della più alta onorificenza che la Federazione ogni anno assegna, quella di “Padre del Folklore”, per la sua attività, abnegazione ed amore per la storia e le tradizioni della nostra terra di Sicilia. Il riconoscimento gli sarà assegnato in occasione della rassegna che si svolgerà a Viggiano (Potenza) l’8 e il 9 marzo 2024. Un 2024 che si preannuncia scoppiettante per il Gruppo Marsala Antica il quale, a fine marzo, sarà impegnato in un tour di Festival folk in Messico.