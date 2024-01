Studenti del “Garibaldi-Pipitone” in visita alla nostra redazione

Visita di una scolaresca nei locali della nostra redazione siti in via Amendola. A venirci a trovare sono stati gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone” che frequentano la quinta C. Tradizionali le domande che gli alunni hanno posto ai giornalisti della redazione di itacanotizie.it e Marsala C’è. I giovanissimi erano accompagnati dagli insegnanti Vittoria Cudia, Giulia Canale, Gregorio Caimi e Greta Stabile. Al termine dell’incontro, foto ricordo e gadget consegnati agli studenti dal nostro editore.