All’Itet ‘Garibaldi’ di Marsala un nuovo indirizzo di studi, quello energetico

Con Nota Prot. n. 103 del 09.01.2024 dell’assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione è stato approvato il nuovo indirizzo di studi per ITET Garibaldi di Marsala. Si tratta dell’indirizzo Tecnico Tecnologico Meccanica, Meccatronica ed Energia, con articolazione Energia.

L’attivazione dell’indirizzo completa, in un discorso di filiera, l’offerta formativa dell’Istituto, che, con il suo indirizzo già attivo, Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), con articolazione S.I.A. -Sistemi Informativi Aziendali, si occupa di cultura d’impresa attraverso importanti collaborazioni con Aziende e Università e dà impulso a nuove competenze nell’ambito, attualissimo, delle energie rinnovabili in chiave non solo tecnica, ma anche economica, in quella che ormai viene definita green economy.

In correlazione, infatti, con la più tradizionale natura economica dell’ITET “Garibaldi”, il nuovo indirizzo senza dubbio favorirà, potenziandola, la cultura all’imprenditorialità dei giovani e permetterà loro di conoscere dall’interno il sistema produttivo.

“La skill Gestire ed innovare processi – afferma la Dirigente Loana Giacalone – è infatti strettamente correlata ai processi e alle funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il lavoro. Nello sviluppo curricolare sarà posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia, tema di grandissima attualità e al centro dell’Agenda europea e del Green deal. L’ITET si è occupato negli ultimi due anni di energia e di ambiente in chiave economica: nell’ambito di progetti ASOC- A scuola di open coesione, studiando in appositi studi di caso di due importanti finanziamenti europei e la loro ricaduta sul territorio”.

Un progetto ASOC, anno 2021-22, ha scelto di monitorare il finanziamento mirato all’efficientamento energetico delle Cantina Fina di Marsala. Il tema, quello del Green deal e dell’ economia viticola legata alla salvaguardia dell’ambiente, faceva il focus sull’impatto energetico, da cui dipenderà̀ lo sviluppo futuro di molte aziende e di tutta l’economia del nostro Paese.

Il cambiamento climatico e l’impatto antropico sull’ambiente costringono infatti a ripensare modelli di consumo e di produzione ed orientarli alla sostenibilità̀ e alla tutela dell’ambiente. Gli studenti hanno imparato tutto sugli impianti solari, sui pannelli, sulle superficie necessarie, sui sistemi di accumulo di energia, sulla potenza dei Kw. E soprattutto, hanno imparato che l’utilizzo delle energie rinnovabili abbatte notevolmente la quantità̀ di emissione di CO2 nell’ambiente.

Un altro progetto ASOC, anno 2022-23, si è occupato di studiare il finanziamento europeo “Efficientamento tecnologico degli impianti della pubblica illuminazione finalizzato alla riduzione dei consumi energetici a Marsala”.

Gli studenti hanno potuto verificare che è possibile coniugare tutela dell’ambiente, risparmio energetico e migliore qualità dei servizi pubblici. Hanno constatato quale impatto abbia avuto la crisi internazionale causata dal conflitto tra Russia e Ucraina su un sistema energetico dipendente dalle importazioni di gas qual è quello italiano, aggravando notevolmente la crisi energetica già in corso. Il nesso tra inquinamento e cambiamenti climatici impone l’adozione di comportamenti virtuosi e una seria ricerca di fonti energetiche alternative e green.

Si tratta, evidentemente, di prospettive che richiedono nuove competenze e nuove figure professionali. Essere in grado di comprendere i concetti più importanti dei sistemi di conversione delle energie rinnovabili è il nuovo obiettivo di competenza da raggiungere e siamo sicuri che questo innovativo indirizzo possa fare la differenza nell’acquisizione di importanti know how. Grande è l’interesse del territorio per tali tematiche e uno sviluppo di nuove competenze nel settore dell’energia non è più rimandabile.