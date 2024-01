Marsala, il 28 gennaio una raccolta di giocattoli per i bambini ricoverati in ospedale

La Dirigenza Regionale per la Sicilia della Guardia Agroforestale Italiana con sede a Marsala esprime la propria condanna per il vile gesto di soggetti al momento ignoti, che hanno rubato i regali di Natale destinati ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ Ospedale Civico di Palermo. Afferma il dirigente regionale Aldo Sciacca: “Un gesto ignobile che non possiamo accettare, l’ondata di criminalità è giunta anche in Ospedale, e non ha risparmiato neanche i doni dei bambini oncologici. Non ci sono parole per condannare un gesto così vile perpetrato da parte di ladri senza cuore”.

Al contempo, la sezione di Marsala della Guardia Agroforestale Italiana annuncia l’intenzione di organizzare, in collaborazione con l’Associazione Siciliana Lotta Leucemie e Tumori dell’ Infanzia “Liberi di Crescere” e con il patrocinio del Comune di Marsala, un evento di beneficenza denominato “Regala un Giocattolo”, che si terrà domenica 28 gennaio dalle 9 alle 17 presso il Parco Sutana di Contrada Fontanelle a Marsala. Aggiunge ancora Aldo Sciacca: “Ricevere un giocatolo sicuramente illuminerà il cuore a tutti i piccoli eroi dell’ Ospedale Pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo. Tutti i giocattoli raccolti donati da tutti i cittadini, saranno consegnati dai nostri volontari direttamente a tutti i bambini ricoverati, basta poco per dare un sorriso ai nostri piccoli eroi”.