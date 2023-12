Auditorium Santa Cecilia evento musicale il 3 gennaio 2024

Il 3 gennaio 2024 alle ore 18 l’Auditorium Santa Cecilia, in via Cammareri Scurti a Marsala, ospita il Santa Cecilia’s Christmas Concert. L’evento, che vuole essere una ideale riapertura della ex chiesa del Purgatorio dopo i lavori di manutenzione, inizierà con l’apposizione all’esterno dell’edificio di una targa sulla quale è apposto un QR code, scansionando il quale si può aprire lo splendido video prodotto da Easy Vision che mostra, anche a chi non può accedere all’interno, le bellezze barocche del monumento.

Sul palco del Santa Cecilia apriranno il concerto i bambini del V circolo “on. F. De Vita” sotto la direzione dell’insegnante Rosanna Angileri; quindi sarà la volta della musica del M° Nicola Guirreri con il suo violoncello.

Canti natalizi saranno proposti da The Women’s Choir diretto dal M° Eugenia Sciacca, dalla voce solista di Angelo Porcelli e dal Coro della Chiesa Madre di Marsala. Durante la serata saranno distribuiti gli attestati di partecipazione agli artisti che hanno realizzato l’estemporanea di pittura nella Notte Bianca della Chiesa Madre lo scorso agosto, le cui opere saranno esposte presso l’Auditorium prima del concerto.