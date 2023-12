Gli eventi di fine anno a Marsala

Concerti, musica rock, Dj Set, animazioni, giochi pirotecnici. Così Marsala saluterà il 2023 e accoglierà l’Anno Nuovo in Piazza Bambina, per un “LIVE HAPPY NEW YEAR” che si svolgerà nelle prossime due giornate di fine anno.

Il 30 dicembre, la serata inizia con la musica dei Coraline (cover band dei Maneskin) e della Six Band per poi concludere in grande con la Notte Rock della Tribute Band che canta Vasco Rossi (ore 21:30).

La grande musica nazionale e internazionale e la musica dance anni ‘70 e ‘80 in chiave pop sarà invece al centro della serata del 31 dicembre. Piazza Bambina, infatti, dalle ore 22:00 si animerà e attenderà il NUOVO ANNO con la musica dei “RePlay live”, una band composta da ben 7 elementi (Batteria, Basso, Chitarra, Pianoforte e Tastiere, Sax, Percussioni voce femminile e maschile).

Dopo il countdown di mezzanotte – su maxischermo in streaming nazionale – sarà la volta dei fuochi d’artificio sulla note del valzer di Strauss e del brindisi di rito con bollicine. A seguire, il Dj Adrix farà ballare tutti fino a notte fonda.