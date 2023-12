“Io Capitano”, da Marsala agli Oscar: il film di Garrone in shortlist

Il film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone è entrato nella ‘shortlist’, la lista dei 15 film che condurrà alla cinquina finale delle candidature all’Oscar dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il film peraltro ha già vinto il Leone d’Argento alla regia al Festival del Cinema di Venezia.

Bisognerà però attendere fino al 23 gennaio per sapere se la pellicola italiana, recentemente candidata ai Golden Globe, riceverà la nomination per l’ambita statuetta e quindi prenderà parte alla notte delle stelle in programma per il 10 marzo a Los Angeles. Le shortlist per le dieci categorie sono state annunciate dalla stessa Academy.

Il film girato nel Mediterraneo, nelle coste africane, a Marsala e a Favignana, racconta l’epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo con un grande sogno in tasca.

Il 7 gennaio si terrà la cerimonia dei Golden Globe che assegnerà i premi per i migliori film e programmi tv dell’anno da parte della nuova fondazione che ha preso il posto della Hollywood Foreign Press Association. ‘Io Capitano’ se la dovrà vedere con ‘Anatomia di una caduta’ (Francia – Justine Tier), ‘Foglie al vento’ (Finlandia – Aki Kaurismaki), ‘Past Lives’ (Usa – Cecile Song), ‘La società della neve’ (Spagna – J.A Bayona), ‘La zona d’interesse’ (UK/USA – Jonathan Glazer).

