Sì all’emendamento Safina: ai Misteri di Trapani 100mila euro

Dall’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo arriveranno per fine anno oltre 4 milioni di euro da destinare in favore di Enti ed Organismi pubblici che si occupano della promozione del territorio.

Ad ottenere la somma più consistente sarà il Comune di Trapani al quale andranno erogati ben 100 mila euro che saranno destinati ad attività propedeutiche alla promozione ed organizzazione della Processione dei Misteri per la Settimana Santa 2024.

L’emendamento approvato ed inserito nella norma varata dalla Regione era stato presentato dal deputato regionale del Partito Democratico, onorevole Dario Safina, che ha pressato affinché venisse dato un riconoscimento sostanzioso alla Processione dei Misteri di Trapani. La somma, adesso, sarà erogata al Comune di Trapani che, a sua volta, la potrà girare all’Unione Maestranze.

“Era un impegno che avevo preso formalmente e che oggi vede concretezza – afferma l’onorevole Safina -. La processione dei Misteri di Trapani va ben oltre, per dimensione, storicità ed attrattività verso l’estero, le classiche manifestazioni di fine anno che si possono organizzare in diversi Comuni siciliani. Meritava, a mio parere, una somma ben specifica che, al di là della consistenza, potesse determinare davvero un trattamento a parte per la manifestazione. All’Unione Maestranze, pertanto, va il mio sentito augurio di buon lavoro“.