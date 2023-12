Marsala: “gli amici dei disabili” scendono in Piazza

Si terrà oggi, 5 dicembre, alle ore 15,30, in Piazza della Repubblica (Loggia) a Marsala, una manifestazione in difesa e per i diritti dei disabili. Ad organizzare e promuovere l’evento di sensibilizzazione, ma anche di informazione e approfondimento, l’associazione di volontariato ODV “Gli amici dei disabili”, guidata dalla presidente Rossella De Vita.

Il 3 dicembre infatti si celebra la Giornata della Disabilità dove si vuole portare al centro dell’attenzione pubblica il tema dell’inclusione, della necessità di maggiori servizi per chi ha una disabilità, fisica o cognitiva, affinchè in futuro non si sentano mai soli.